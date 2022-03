Calciomercato Roma, fissato l’incontro che cambia gli equilibri in casa giallorossa. E’ stata fissata la data che cambia tutto, le ultimissime.

La Roma si gode ancora la strepitosa vittoria nel derby interno contro la Lazio. I giallorossi sono arrivati alla pausa Nazionali nel migliore dei modi, schiantando gli acerrimi rivali con una prestazione scintillante. Tempo di riposo per i calciatori non convocati dalle proprie rappresentative, tempo di lavoro per Tiago Pinto invece. Il general manager giallorosso ha fissato l’incontro che cambia tutto.

Fari accesi sul calciomercato estivo in casa Roma, tempo di bilanci e valutazioni nella società giallorossa. Il tandem portoghese, formato da Mourinho e Tiago Pinto, sta lavorando con anticipo alla Roma del prossimo futuro. La pausa Nazionali, amarissima per i colori italiani, è l’occasione perfetta per anticipare le prossime manovre di mercato. Non mancano ribaltoni all’orizzonte, tra addii sempre più probabili e nuovi equilibri da scrivere in quel di Trigoria. Sul fronte rinnovi contrattuali è stata fissata la priorità assoluta per Josè Mourinho, spunta la data che cambia tutto. Ecco cosa accadrà tra pochi giorni.

Calciomercato Roma, fissato l’incontro che cambia tutto | C’è la data

Dopo il rinnovo scattato per Gianluca Mancini non si è mosso nulla dal quartier generale giallorosso. Tante le situazioni contrattuali ancora in sospeso, un aspetto che condizionerà decisamente la prossima sessione di trattative estive. Ma la Roma ha fissato la priorità assoluta per Josè Mourinho, il prolungamento contrattuale di Henrikh Mkhitaryan. La nuova conferma arriva dalle pagine de Il Corriere dello Sport, Tiago Pinto vuole chiudere al più presto per rinnovare con numero 77 giallorosso. L’armeno si è riscoperto arma segreta nello scacchiere tattico di Mourinho, arretrando il suo raggio d’azione di parecchi metri ed incidendo con la sua tecnica e classe sopraffina. Prestazioni che hanno convinto il team portoghese ad accelerare per il suo rinnovo, ricordiamo che al momento il contratto scadrà questa estate. Pinto ha fissato l’incontro con l’agente dell’armeno, Mino Raiola, tra pochi giorni è previsto l’incontro che cambierà tutto. Attualmente il numero 77 percepisce 3.5 milioni annui, resta da capire con quale formula e per quanto tempo il suo prolungamento contrattuale lol egherà ancora una volta ai colori giallorossi.