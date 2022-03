Calciomercato Roma, colpo a zero: l’annuncio ufficiale tiene in corsa Pinto

In casa Roma sono in corso diverse valutazioni di calciomercato in vista della prossima sessione. Intanto arrivano dichiarazioni che lasciano apertissima una pista importante.

Fine settimana di quiete per la Roma, vista la sosta di Campionato legata ai play-off di qualificazione ai prossimi Mondiali. Un’ottima occasione, per la squadra di José Mourinho, per tirare il fiato dopo la serie di incontri ravvicinati che ha visto protagonisti i giallorossi nelle ultime settimane. Un tour de force dal quale la Roma è uscita alla grande: in termini di risultati, di prestazioni e, di conseguenza, anche di convinzione nei propri mezzi.

Quel che è evidente, infatti, è che la squadra oggi appare più consapevole delle proprie potenzialità. Un gruppo compatto e deciso a lottare fino alla fine di ogni incontro per ottenere risultati importanti. Insomma, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da troppi alti e bassi, la mano di Mourinho è ora evidente. La pausa, dunque, arriva forse nel momento giusto: occasione per tirare il fiato prima di tuffarsi nell’ultima, decisiva fase di stagione.

Calciomercato Roma, futuro da scrivere | “Non ho ancora deciso”

Nel frattempo, negli uffici del club le grandi manovre in vista della sessione estiva di calciomercato sono già cominciate. Il General Manager Tiago Pinto sa di essere atteso da una finestra trasferimenti cruciale per la Roma. La prossima estate dovrà coincidere con un ulteriore, importante step di crescita. E’ questo quello che tutti, dai tifosi a Mourinho, partendo ovviamente dai Friedkin, ci si aspetta in vista della prossima stagione. Occhio allora a quegli obiettivi che, trovandosi in scadenza di contratto, possono rivelarsi veri e propri affari.

In particolare il pensiero va a Matthias Ginter, centrale tedesco in uscita a parametro zero dal Borussia Moenchengladbach. Il difensore ha parlato del proprio futuro al network RND, smentendo di aver già raggiunto un accordo con il Bayern Monaco: “Sinceramente non so da dove vengano queste voci“, ha spiegato Ginter. “Non ho ancora preso una decisione sul mio futuro. Probabilmente ci vorrà ancora qualche settimana“. Sulle possibili destinazioni, il difensore non chiude nessuna porta: “Ho diverse opzioni sul tavolo, sia in Germania che all’estero. Anche io sono curioso di scoprire come andrà a finire“. Il nome di Ginter, dunque, resta tra i potenziali obiettivi di mercato della Roma: la partita per aggiudicarsi il suo futuro è ancora aperta.