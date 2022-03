Ultim’ora Roma, nuovo infortunio | Ufficiale, lascia il ritiro della Nazionale

Ultim’ora Roma, ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un problema fisico manifestatosi in occasione dell’ultima gara.

Trapela tanta amarezza in casa Italia dopo la sconfitta patita contro la Macedonia, che ha chiuso alla Nazionale di Mancini l’accesso alla fase finale dei prossimi Mondiali.

Come ragionevole che sia, l’attenzione mediatica non è tanto concentrata sulla sfida – utile soltanto ai fini del ranking FIFA – contro la Turchia, ma a quello che sarà il futuro del commissario tecnico Roberto Mancini, che a caldo non ha fatto nulla per esternare tutta la sua delusione. Tuttavia, riallacciandoci almeno per un momento al campionato che è in procinto di ripartire, non arrivano buone notizie dall’infermeria per la Roma di Mourinho. Infatti, dopo la partenza di Verratti, assieme a Berardi ha lasciato il ritiro della Nazionale anche Gianluca Mancini che, come l’attaccante del Sassuolo, in occasione della sfida contro la Macedonia ha patito dei problemi fisici.

Roma, problemi fisici per Mancini: lascia la Nazionale

Massima precauzione, dunque, per Mancini, che farà ritorno nella Capitale. Sebbene non sembri nulla di preoccupante, le condizioni del difensore verranno presumibilmente valutate nel corso delle prossime ore. La Roma, non dimentichiamolo, sarà attesa da un vero e proprio tour de force in campionato e in Conference League, che ridisegnerà in maniera importante i connotati di una stagione nella quale i giallorossi vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonisti. Hanno lasciato il ritiro anche Jorginho, Immobile ed Insigne: non si tratta di una scelta maturata alla luce di problematiche fisiche, ma ponderata nell’ottica di una rotazione dell’organico a disposizione.