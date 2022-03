Calciomercato Roma, irruzione dell’Inter per il colpo a zero

Le ultime indiscrezioni di calciomercato raccontano di un possibile duello tra Roma e Inter per un colpo a parametro zero.

Domenica di riposo per la Roma e le altre squadre del nostro Campionato. La sosta per permettere alle Nazionali di disputare i play-off per i mondiali di Qatar 2022 arriva prima dell’inizio del rush finale della stagione. Una serie di incontri che condurrà fino al termine della stagione e che vede la Roma presentarsi ancora forte di tutte le sue ambizioni per i principali obiettivi.

Determinante in questo senso è stato l’ultimo, eccellente periodo che la squadra di José Mourinho ha attraversato. Il tour de force che ha recentemente visto i giallorossi protagonisti ha portato punti, vittorie importanti, prestazioni di spessore e anche tanta consapevolezza e fiducia nei propri mezzi. Insomma, un insieme di elementi fondamentali che complessivamente delinea un quadro di crescita importante per la Roma

Calciomercato Roma, spunta l’Inter | Marotta ci prova

Importante, adesso, sarà dare conferme e continuità a queste indicazioni. Perché la corsa ai posti che valgono la qualificazione alle competizioni Uefa del prossimo anno è agguerrita e piena di concorrenti di livello, e perché il sogno di portare il più avanti possibile l’avventura in Conference League rimane un obiettivo importante. Nel frattempo, le valutazioni sulle mosse da fare sul mercato in vista della prossima stagione proseguono, con Tiago Pinto impegnato a pianificare la prossima sessione di calciomercato. Ma il General Manager portoghese non è l’unico dirigente impegnato in prospettiva della prossima stagione. I club iniziano a muoversi e le ultime notizie, riportate oggi da Tuttosport, raccontano di possibili intrecci di mercato tra la Roma e l’Inter.

I nerazzurri, delusi dalle prestazioni di alcuni giocatori, considerano la possibilità di cambiare diversi elementi in mediana. E così oltre all’interessamento per Jordan Veretout, che la Roma valuta una ventina di milioni, ecco spuntare un’altra pista per Marotta e Ausilio. Il nome è quello di Miguel Ângelo da Silva Rocha, noto come Xeka. Il ventisettenne regista del Lille ha confermato la propria intenzione di lasciare il club francese e la Ligue1 a giugno, al termine del contratto, e la dirigenza nerazzurra lo starebbe seguendo con attenzione. “Ormai credo che ci siano più possibilità di lasciare il club e la Ligue 1 che restare”, ha affermato il centrocampista portoghese, intervistato da O Jogo. Su di lui l’interesse della Roma rimane vivo. Occhio anche alle altre piste estere: Galatasaray e Valencia avrebbero già preso i primi contatti con l’entourage del calciatore.