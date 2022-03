Calciomercato Roma, 43 milioni dal Milan

Calciomercato Roma, la prossima estate potrebbe profilarsi il ritorno alla base del grande ex. Gli ultimi aggiornamenti.

Fra sette giorni, finalmente, ci sarà la ripresa dei campionati, pronti a entrare nel vivo dopo una delle pause più tristi della recente storia della Nazionale italiana. Ad una settimana di distanza dalla bellissima vittoria nel Derby, nella Capitale, così come in tante altre piazze, si inizia a sentire l’assenza di quella Serie A pronta fra non molto a farci vivere uno degli spezzoni più importanti e determinanti della stagione.

Il su citato scacco biancoceleste sembra aver ridato gioia ed entusiasmo ad una piazza che, dopo aver riassaporato la serenità in seguito alla nobile vittoria con l’Atalanta, aveva vissuto non poche difficoltà contro Udinese e Vitesse, evitando il peggio in ambedue le occasioni grazie alle rispettive marcature in extremis di Pellegrini e Abraham.

A questi ultimi e alla rosa tutta, adesso, il non semplicissimo incarico di dare continuità all’imposizione dello scorso 20 marzo, così da affrontare nel migliore dei modi un corpus di impegni che non poca ingerenza potrà avere su quelli che saranno i piazzamenti finali e il cammino in Conference League. La ripresa è prevista domenica prossima in casa della Sampdoria, catalizzatrice di una ravvicinata serie di partite dove ogni singolo dettaglio potrà giovare o pregiudicare il cammino futuro.

Manca, insomma, sempre meno alla fine del primo campionato della Roma con l’inatteso José Mourinho in panchina, fin qui protagonista di una stagione non sempre entusiasmante ma che potrebbe comunque regalare gioia ed emozioni nei prossimi due mesi. Alla fine di questi ultimi sono previsti importanti cambiamenti, in plurimi reparti.

Calciomercato Roma, il Milan sulle tracce di Cristante e non solo: le ultime

A partire da quel centrocampo che quasi un anno fa lo Special One iniziava ad indicare come regione deficitaria e necessitante di migliorie e approdi in grado di garantire caratteristiche non ancora presenti tutt’oggi. Se in entrata ci sarà sicuramente qualche accorgimento, occhio anche alle cessioni. Da qualche tempo si parla della possibilità di assistere alla sortita di un elemento che, al netto di limiti e alcune sbavature, ha sempre rappresentato un titolarissimo della squadra per qualità ed eclettismo.

Ci riferiamo, ovviamente, a Bryan Cristante, al cui agente Pinto ha comunicato di cercare una squadra disposta a sborsare 25 milioni di euro nelle casse capitoline. L’ex Atalanta, che a Roma non ha mai più raggiunto i picchi toccati a Bergamo, piace molto in Spagna. Non si sottovaluti però anche l’ingerenza del Milan, alla ricerca di un profilo che permetta di ovviare all’ormai certa sortita di Kessié.

Tra i vari, Maldini e Massara hanno messo nel mirino anche l’attuale quattro giallorosso, la cui ascesa nel calcio europeo è iniziata, seppur lentamente, proprio poco dopo aver lasciato la Milano rossonera, laddove è cresciuto dal 2009 al 2014. I lombardi sarebbero però anche sulle tracce di Jordan Veretout, valutato 18 milioni di euro. Un duplice interesse che, dunque, almeno sulla carta, potrebbe fruttare ben 43 milioni di euro.

A riportarlo è Il Corriere della Sera.