Calciomercato Roma, Zaniolo non ha dubbi: la decisione sul suo futuro

Calciomercato Roma, la decisione di Nicolò Zaniolo sul suo futuro: l’esterno della Roma non ha più dubbi. Ecco quale sarà il suo futuro.

Mancano ancora alcuni mesi prima dell’apertura ufficiale di una sessione di calciomercato estiva che si preannuncia assolutamente elettrica, ma i rumours e le indiscrezioni cominciano ad affastellarsi senza soluzione di continuità.

In particolar modo, nelle ultime settimane le voci inerenti una possibile partenza di Nicolò Zaniolo sono ritornate prepotentemente in auge, prendendosi gli onori della ribalta. La Juventus – che non ha rinnovato il contratto a Paulo Dybala, dettaglio da non trascurare – sta subodorando da tempo la situazione: Cherubini starebbe tessendo da tempo le tele di una trattativa non ancora ufficialmente iniziativa, ma della quale cominciano a trapelare le prime avvisaglie. Passaggio obbligato sarà la volontà del diretto interessato, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024 che non è stato rinnovato e che, almeno per il momento, non si ha fretta di prolungare.

Calciomercato Roma, Juventus in agguato: la decisione di Zaniolo

Come riferito da gazzetta.it, la Roma per il momento ha alzato barricate, facendo trapelare una richiesta per il cartellino che si aggira tra i 60 e 70 milioni di euro. Cifra pazzesca per certi versi, con la Juve che in quel caso sarebbe obbligata ad avallare un investimento simile a quello messo in campo per strappare alla Dusan Vlahovic. Simile a quella utilizzata nella trattativa per il bomber serbo ex Fiorentina, però, potrebbe essere la strategia con la quale i bianconeri potrebbero approcciare l’affaire Zaniolo, provando a strappare prima il sì del calciatore, che non ha mai nascosto la sua fede juventina. Apprezzato da Allegri, l’ex Inter rappresenterebbe il rinforzo che andrebbe a puntellare una batteria di esterni che lo scorso anno potrebbe vedersi priva anche di Bernardeschi, sempre più lontano dalla firma del suo contratto. Ma non è tutto. Sempre secondo la versione online della rosea, la volontà di Zaniolo sarebbe chiara: in caso di addio alla Roma, vuole soltanto la Juventus. Rifiutate, dunque, le altre destinazioni: seguiranno aggiornamenti.