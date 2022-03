Calciomercato Roma, ceduto senza sconti | Accordo totale

Calciomercato Roma, ceduto senza sconti: l’accordo è totale. Via a titolo definitivo dopo diverse stagioni in prestito

Via a titolo definitivo. Finalmente anche per la Roma, che ormai non ci scommette più e lo ha mandato in prestito per tre stagioni di fila, prima al Valencia, poi al Psg e adesso al Milan. E dovrebbe chiudersi alla fine della stagione la storia di Alessandro Florenzi con la maglia giallorossa. Almeno stando a quanto riportato questa mattina da TuttoSport.

Sì, il Milan dovrebbe decidere di prenderlo a titolo definitivo. Versando nelle casse giallorosse i 4,5 milioni di euro che erano stati pattuiti la scorsa estate. Insomma, senza sconto, come si era parlato qualche mese fa. Maldini ha deciso di prendere l’esterno difensivo e metterlo a disposizione di Pioli anche per il prossimo campionato. E Pinto sorride.

Calciomercato Roma, Florenzi al Milan

Sì, Pinto può essere tranquillo almeno sotto questo aspetto visto che Florenzi non rientrava più nelle idee della Roma. Poteva essere un elemento da impiegare a destra, magari al posto di Kardsorp in qualche momento della stagione, ma la decisione dello Special One è stata chiara sin dal primo minuto: Mourinho non avrebbe mai puntato su Florenzi e la cessione è stata inevitabile. E quello che poteva essere un problema la prossima estate, qualora il Milan avesse deciso di non riscattare il giocatore, non lo è più se le anticipazioni del quotidiano torinese venissero confermate.

La Roma comunque per quella zona di campo ha ormai le idee chiare: sfumato Mazraoui, dovrebbe essere l’esterno americano in forza al Barcellona l’obiettivo principe di Tiago Pinto. Tutti i rumors portano verso questa direzione anche perché la concorrenza del Monaco non fa paura.