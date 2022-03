Calciomercato Roma, Mourinho rifiutato per la Liga

Calciomercato Roma, Mourinho rifiutato dal giocatore che vuole la Liga: l’affare appare davvero in salita. Secco no anche all’Inter

Non pensa ad un approdo in Serie A, nonostante su di lui si siano mosse sia la Roma che l’Inter. Ma vuole solo ed esclusivamente la Liga, nonostante l’offerta che è arrivata al Real Madrid è più bassa di quelle che hanno presentato altri club. Insomma, in poche parole, l’affare è davvero in salita e Pinto probabilmente non riuscirà nel colpo grosso.

Il nome è quello di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo, 26 anni, che ha praticamente chiuso la sua esperienza dentro la squadra di Carlo Ancelotti. All’inizio della stagione è tornato in Spagna dopo il prestito all’Arsenal, ma anche per via di un infortunio che lo ha messo ko nella prima parte di campionato, ha messo a referto solamente 5 presenze in questa stagione. Ma non è solamente lo stop fisico, è anche la decisione del tecnico italiano che ha deciso di non mandarlo mai in campo, preferendogli, dopo i tre che lì in mezzo sono intoccabili, anche Valverde e Camavinga: lo spazio è davvero stato poco.

Calciomercato Roma, Ceballos vuole il Betis

Ceballos non ha mai nascosto la sua passione: che è il Betis Siviglia, società dove è cresciuto e dove spera di tornare. Il contratto in scadenza nel 2023 lascio poi poco spazio a una possibilità di permanenza a Madrid. Proprio il Real sta cercando in tutti i modi una sistemazione per il giocatore, puntando ad almeno 20 milioni di euro, una cifra che comunque appare esagerata. Si potrebbe anche chiudere a 15, ma la Roma in ogni caso, così come l’Inter, sembra tagliata fuori dalla corsa al giocatore.

Che, come detto, spinge verso un ritorno al Betis. E a quanto pare, secondo todofichajes.com, le cose dovrebbero andare proprio in questo modo.