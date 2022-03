Calciomercato Roma, intreccio con la Juventus | “Tradimento” e via libera

Calciomercato Roma, Juventus in scacco: il blitz inaspettato che spiana la strada al colpo in entrata per i giallorossi.

Così come la Roma, anche la Juventus ha assoluta necessità di rinforzare la propria mediana. Non è un caso che Cherubini sia già al lavoro per portare avanti parallelamente diverse piste: oltre all’acquisto di un regista – Jorginho è in pole, ma occhio alle possibili sorprese – i bianconeri vogliono puntellare il reparto con l’acquisto di una mezzala duttile e forte fisicamente: accanto ai nomi di Milinkovic Savic, Renato Sanches e Gravenberch, nelle ultime ore è ritornata in auge anche la pista Pogba che – salvo clamorosi colpi di scena – non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2022.

Il centrocampista francese, nel corso di una recente intervista rilasciata a diversi portali transalpini, ha esternato il proprio rammarico per non poter ambire alla conquista di alcun titolo in una stagione che vede lo United molto distante dalle posizioni di vertice. Il suo addio ai “Red Devils” è sempre più probabile, ma le chances che l’ex Juve resti in Premier League non possono non essere prese in considerazione. Come riferito d’Oltremanica – accanto alle “candidature” di Aston Villa e Newcastle, che hanno provato a smuovere il terreno con sondaggi esplorativi – da monitorare la possibile pista Arsenal, con i “Gunners” alla ricerca di almeno un colpo da 90 con il quale puntellare un reparto che sarà orfano di almeno uno tra Thomas e Xhaka.

Calciomercato Roma, ipotesi Arsenal-Pogba: via libera per Xhaka

Come spiega football.london, Pogba – che non ha mai nascosto le sue simpatie per il club di Londra – potrebbe rappresentare un’ipotesi affascinante: un profilo top al quale affidare le redini di un centrocampo perennemente in difficoltà. Al momento una vera e propria trattativa non c’è, ma con le disponibilità economiche di cui i londinesi possono fare affidamento, c’è da credere che un tentativo potrebbero farlo a stretto giro di posta. Ricordiamo che l’assistito di Mino Raiola è seguito con interesse anche dal Psg, ma per adesso neanche i francesi hanno deciso di affondare il colpo. Sta di fatto, che l’intreccio Arsenal-Juventus-Pogba potrebbe aprire scenari interessanti alla Roma in chiave Xhaka, sempre meno centrale nel progetto tecnico di Arteta e ormai con le valigie in mano. Per caratteristiche, il “Polpo” non andrebbe a ricoprire il ruolo lasciato eventualmente libero dall’elvetico, ma è chiaro che un eventuale approdo all’ombra dell’Emirates Stadium del transalpino, metterebbe ancor più in discussione – anche da un punto di vista economico – la permanenza dell’ex Basilea.