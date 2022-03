Calciomercato Roma, la Juve fiuta l’affare: 20 milioni per prenderlo

Calciomercato Roma, è asta in Serie A per il colpo da 20 milioni di euro. Su di lui ci sono tutte le big con l’inserimento della Juventus

Asta in Serie A per un centrocampista che sta facendo assai bene nel massimo campionato e che si potrebbe muovere sulla base di 20 milioni di euro. Ma le pretese, visto il contratto in scadenza nel 2023, potrebbero anche abbassarsi. La concorrenza è di quelle importanti, sicuramente, con l’inserimento negli ultimi giorni anche della Juventus.

Il nome è quello del centrocampista svedese del Bologna Svanberg, 23 anni, che in questa stagione ha collezionato 28 presenze in Serie A condite da 3 gol e 2 assist. Un perno importante nello scacchiere della squadra emiliana. E c’è la sensazione che il club abbia capito che sarà assai difficile riuscire a trattenerlo alla fine della stagione. Anche perché di rinnovo ancora sembrerebbe non se ne sia parlato e allora meglio cederlo adesso riuscendo ad incassare un bel gruzzoletto che perderlo in maniera definitiva, e a parametro zero, il prossimo anno.

Calciomercato Roma, asta per Svanberg

Oltre la Roma sulle tracce del classe 1999 ci sarebbero le milanesi e anche la Juventus. Svanberg gioca davanti la difesa in un centrocampo a tre, ma potrebbe tranquillamente essere impiegato come uno dei due centrali nel caso si giocasse con una linea mediana a due. Insomma, un elemento che potrebbe fare assai comodo a José Mourinho per la prossima stagione.

La notizia, comunque, è proprio l’inserimento della squadra bianconera – secondo quanto riportato da tuttojuve.com – che avrebbe fiutato l’affare in linea con i parametri economici della società. Pinto si era mosso prima per Svanberg cercando di capire se ci fossero i margini per una trattativa, ma senza approfondire più di tanto. Il nome dello svedese, però, potrebbe tornare caldo e anche molto alla fine della stagione. Vedremo.