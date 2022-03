Calciomercato Roma, la svolta improvvisa che preoccupa Pinto

Mentre la Roma prepara la sfida di domenica contro la Sampdoria, il calciomercato è in movimento in vista dell’estate.

L’obiettivo della Roma per la prossima stagione è chiaro: portare avanti il progetto triennale sposato in estate da José Mourinho e compiere, quindi, un altro importante step di crescita. L’arrivo dello Special One sulla panchina giallorossa, reso noto nel maggio scorso, rappresenta infatti la più importante garanzia delle ambizioni che Dan e Ryan Friedkin nutrono per il club.

La voglia di riportare presto la Roma a competere ai più alti livelli del calcio italiano ed internazionale è forte. E chi meglio di Mourinho può esprimere la voglia di vincere di una società? Per questo si è deciso di puntare su di lui, convincendolo a sposare un piano che prevede alcuni step intermedi. Il percorso è cominciato quest’anno, e nel giro di pochi mesi la mano dell’allenatore sembra già evidente. Una squadra apparsa altalenante e troppo spesso debole dal punto di vista caratteriale, sembra ora fare della personalità una delle sue armi migliori.

Calciomercato Roma, cambia tutto: il piano del Valencia

Ma il lavoro di José è soltanto agli inizi. E se il tecnico portoghese sta ripagando la fiducia e dimostrandosi all’altezza delle aspettative, altrettanto dovrà fare in estate la dirigenza. Una sessione di calciomercato di grande livello è indispensabile per alzare l’asticella e regalare a Mou la squadra che desidera. Fondamentali saranno chiaramente anche le operazioni in uscita: trovare una sistemazione per i calciatori in esubero, monetizzando al meglio, darebbe una grande mano anche al mercato in entrata.

Da questo punto di vista, oltre ai calciatori già in prestito, al passo d’addio sembra esserci inevitabilmente Amadou Diawara. Rimasto a Roma nelle ultime due sessioni, il centrocampista non rientra nei piani di Mou e dovrà fare le valigie. A gennaio la sua destinazione prediletta era il Valencia. L’operazione, poi, non trovò esito positivo e la speranza in casa Roma è che possa tornare a parlarne nei prossimi mesi. Le ultime notizie però non sembrano incoraggianti: il tecnico del club spagnolo Bordalàs è entusiasta del rendimento di Ilaix Moriba, arrivato in prestito dal Lipsia, e spera di trattenerlo in Liga. Un’operazione che se qualche settimana fa sembrava impossibile, ora appare alla portata. Il giocatore, infatti, si trova molto bene nel club e potrebbe essere una leva decisiva per convincere il Lipsia a trattare a condizioni favorevoli per il Valencia.