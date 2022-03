Roma, giocatore positivo al Covid: il comunicato UFFICIALE

Roma, è di questi minuti l’annuncio da parte del club relativo alla positività di un elemento del corpo squadra.

Dopo la bellissima vittoria nel Derby, diversi giocatori giallorossi sono partiti per raggiungere le rispettive nazionali e affrontare una delle pause più delicate e importanti della recente storia. Dopo l’infausto esito della gara contro la Macedonia, diversi profili hanno fatto rientro alla base, fatta eccezione per i tre capitolini rimasti alla corte di Mancini per affrontare la Turchia.

Intanto, dopo i diversi giorni di riposo concessi dallo Special One agli elementi non convocati dalle Federazioni, il centro sportivo di Trigoria è quest’oggi tornato pian piano a ripopolarsi, vista la ripresa degli allenamenti finalizzata ad affrontare nel migliore dei modi il prossimo e delicato ciclo di impegni. Questo sarà catalizzato dalla sfida contro la Sampdoria, dopo la quale la stagione entrerà nel vivo anche a livello europeo.

Roma, il comunicato UFFICIALE. positivo un calciatore

In attesa degli altri ritorni alla base, riportiamo di seguito il comunicato della Roma, relativo all’annuncio di una positività rinvenuta all’interno del gruppo squadra.

“L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. (https://bit.ly/3NsMoKM)