Calciomercato Roma, salta il rinnovo e scippo all’Inter

Calciomercato Roma, salta il rinnovo: il giocatore vorrebbe andare via a parametro zero. Ma il club frena e valuta la cessione in estate

Il rinnovo non ci sarà. E il giocatore vorrebbe andare via a parametro zero nel giugno del 2023 per decidere la propria destinazione e magari prendere qualcosa in più sull’ingaggio. Ma dall’altro lato il tedesco deve fare i conti con quelle che sono le ambizioni del Psg sul suo cartellino: Leonardo infatti ne starebbe valutando la cessione la prossima estate, così da ricavarci qualcosa dopo l’enorme investimento di qualche stagione fa. Così almeno spiegano Sky Sports.

Il Psg infatti ha preso Kehrer dallo Schalke 04 per 37 milioni di euro. E nessuno, da quelle parti, lo vorrebbe perdere a parametro zero. Si profila quindi un addio in estate come detto, con la Roma che potrebbe tornare alla carica su uno degli esuberi dei francesi. Già la scorsa estate si era fatto il suo nome dalle parti di Trigoria, e Pinto non lo ha mai perso di vista a quanto pare.

Calciomercato Roma, scippo all’Inter

Sul difensore tedesco che vorrebbe andare ai Mondiali con la Germania nello scorso mese di gennaio c’era stato un interessamento dell’Inter con Marotta che aveva fatto un sondaggio. Poi la cosa non andò in porto ma non è detto che i nerazzurri non ci possano provare di nuovo. Ma la Roma c’è sul giocatore, soprattutto perché è alla ricerca di un esterno per la prossima stagione: i nomi sono sempre gli stessi, soprattutto con Dest del Barcellona che è in uscita dai catalani e che interessa non poco dalle parti di Trigoria.

Ma in estate si potrebbe ripresentare l’occasione Kehrer, magari a delle cifre accessibili vista anche la volontà del calciatore di lasciare il club francese. Lo scippo all’Inter è pronto.