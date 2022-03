Calciomercato Roma, via libera immediato | Sostituto già scelto

Calciomercato Roma, l’intrigante indiscrezione che trapela dalla Francia: via libera sempre più vicino. Caccia aperta al sostituto.

Nell’opera di rafforzamento dell’organico a disposizione di José Mourinho, l’attenzione di Tiago Pinto sarà inevitabilmente rivolta a quel centrocampo che per larghi tratti della stagione si è rivelata croce e delizia della compagine giallorossa.

Al netto delle ottime prestazioni individuali, la sensazione che manchi un regista puro capace di dettare tempi e ritmi della manovra e in grado di verticalizzare subito il gioco per eludere la prima pressione avversaria , è piuttosto palese. Così come non si possono di certo ridimensionare gli enormi passi in avanti fatti sul profilo dell’abnegazione e della condizione atletica nell’arco dei 90 minuti, non devono passare inosservate alcune spie d’allarme delle quali sicuramente lo Special One ha colto i segnali. La palla ora passa a Tiago Pinto, chiamato a portare a Trigoria un profilo funzionale al credo tattico del tecnico lusitano, la cui primissima richiesta – lo scorso anno – corrispondeva al nome di Granit Xhaka.

Calciomercato Roma, “resa” del Marsiglia per Kamara: scelto il sostituto

Da un anno a questa parte, sono diversi i mediani accostati ai giallorossi, fermo restando che il nome dell’elvetico è ritornato prepotentemente in auge nell’ultimo periodo, alla luce della volontà dell’Arsenal di provare ad imprimere una svolta importante ad un reparto che ha fatto fatica a trovare una propria identità. Un altro nome attenzionato, ma per il quale la concorrenza di certo non manca, è quello di Boubacar Kamara, legato al Marsiglia da un contratto in scadenza nel 2022, che il gioiello cresciuto nelle fila dei provenzali non ha alcuna intenzione di rinnovare, sebbene Longoria abbia provato a convincerlo in tutti i modi. Oltre alla Roma, che non mollerebbe la presa, anche l’Atletico Madrid, l’Inter e il Bayern Monaco monitorerebbero la situazione, con il Marsiglia che – stando a quanto riferito da coeurmarseillais.fr, avrebbe individuato un potenziale sostituto in Romain Saiss, franco marocchino in forza al Wolverhampton, oggetto del desiderio anche di OL, Rennes, Strasburgo e Betis.