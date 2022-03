In campo o fuori, Nicolò Zaniolo è sempre al centro dell’attenzione. Dopo essere stato escluso da Roberto Mancini per la partita contro la Macedonia del Nord, stasera dovrebbe avere spazio nell’inutile amichevole in Turchia, cosa che ha fatto infuriare i tifosi giallorossi che lo vorrebbero più riposato in vista dei prossimi importanti appuntamenti che aspettano la squadra di Mourinho.

