Calciomercato Roma, Mendes aiuta Pinto: Mourinho accontentato

Calciomercato Roma, pressing Pinto con l’aiuto di Mendes: il gm portoghese vuole chiudere il secondo colpo dopo Svilar.

L’obiettivo è concreto, e le fonti spagnole lo confermano, con Pinto che sarebbe disposto a fare un sacrificio economico per strapparlo al Valencia e regalarlo a Mourinho, così da piazzare un secondo colpo per la prossima stagione. Perché dopo Svilar dovrebbe essere in arrivo un attaccante, richiesto da Mourinho. Il nome è quello del portoghese Guedes.

L’affare si potrebbe davvero concretizzare con la società giallorossa che sembra in forte pressing così come riportato da eldesmarque.com. C’è lo zampino e l’aiuto di Mendes per la felicità dello Special One, pronto ad abbracciare un attaccante che è praticamente esploso quest’anno con la maglia degli spagnoli e che proprio gli spagnoli, ormai, hanno chiaramente capito che perderanno alla fine del campionato.

Calciomercato Roma, secondo affare per Pinto

Se queste indiscrezioni che arrivano dalla Spagna venissero confermate, allora sarebbe il secondo colpo per Pinto dopo quello già chiuso per Svilar, il portierino prelevato dal Benfica che arriverà a parametro zero e che era stato “benedetto” da Mourinho che lo aveva visto esordire in Champions League.

Si muove in anticipo il general manager della Roma quindi, per cercare di bruciare la concorrenza e di mettere subito a disposizione dell’allenatore quegli elementi che sarebbero in grado di alzare il livello tecnico della rosa giallorossa. Non si parla ancora di cifre ufficiali ovviamente, ma a quanto pare Guedes dovrebbe arrivare in giallorosso per un assegno di almeno 40 milioni di euro spiegano dalla Spagna. La sensazione, però, è che l’operazione si possa chiudere per qualcosa in meno. Certo, già una prima offerta da 30 milioni sarebbe stata respinta, ma la volontà di Pinto di regalare l’innesto allo Special One potrebbe fare la differenza. Si cercherà in tutti i modi di trovare un accordo anche in tempi brevi.