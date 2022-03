Calciomercato Roma, accordo a un passo: via per 20 milioni di euro. Il club inglese pronto a soddisfare le richieste di Pinto

L’accordo sembra ad un passo, anche perché sarebbe stata una richiesta del tecnico e inoltre, sotto l’aspetto economico, almeno per le loro casse, non sarebbe un investimento così importante, ma sicuramente potrebbe dare delle soluzioni all’allenatore nel corso della propria stagione.

Le richieste della Roma quindi dovrebbero essere accontentate da parte del Newcastle, che così come riportato da TeamTalk potrebbe chiudere per Jordan Veretout, il centrocampista francese che ormai ha finito il suo tempo a Trigoria. Sarà addio, ormai ci sono davvero poche discussioni. E il club di Premier League è pronto a investire i 20 milioni di euro che Pinto chiede per la cessione.

Calciomercato Roma, Veretout in Premier League

Come spiegano dall’Inghilterra per il Newcastle che di possibilità economica ne ha tanta, sarebbe un investimento quasi minore. Ma sicuramente un aiuto in mezzo al campo nel corso del prossimo campionato per Howe, che potrebbe anche non schierare il francese da titolare, ma che sicuramente sarebbe ben contento di averlo in rosa. La situazione quindi attorno a Veretout si comincia realmente a delineare con un passaggio in Premier League che ormai sembra davvero vicino.

Nel corso di questo lungo periodo che poteva anche portare al rinnovo – ma così non sarà – si è parlato del Milan e dell’Inter in Italia, ma anche e soprattutto del Marsiglia in Francia visti i rapporti che ci sono tra i club. Ma a quanto pare l’affare lo potrebbe davvero chiudere il Newcastle alle prese con un’imponente campagna di rafforzamento della rosa già avviata a gennaio e che si completerà la prossima estate. E Veretout è un obiettivo, concreto. Quasi raggiunto, a dire il vero.