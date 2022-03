Roma, la sorpresa di Mourinho per il rientro di Spinazzola

Dopo un’intera stagione passata ai box per il terribile infortunio patito agli Europei, Leonardo Spinazzola vede avvicinarsi il rientro.

La sosta per i play-off di qualificazione ai prossimi mondiali sta per andare in archivio. Nel prossimo fine settimana torna il Campionato e la stagione si avvia ad entrare nella sua fase conclusiva e, chiaramente, decisiva. Tanti gli appuntamenti che attendono la Roma che, divisa tra Serie A e Conference League, ha ancora obiettivi importantissimi da inseguire.

In Campionato i giallorossi dopo gli ultimi, importantissimi risultati, sanno di avere in mano il proprio destino per qualificarsi alla prossima edizione di Europa League. La concorrenza, però, è forte ed agguerrita e servirà mantenere altissima la concentrazione fino alla fine. Compito non semplice anche alla luce del doppio impegno: i giallorossi infatti ad aprile saranno attesi anche dalla doppia sfida contro il Bodo Glimt per i quarti di finale di Conference.

Roma, Spinazzola verso l’ultimo ok | Mou pensa alla convocazione

Insomma, nelle prossime settimane si deciderà molto di una stagione che, dopo un avvio un po’ troppo altalenante, ha visto José Mourinho imprimere il suo marchio sulla Roma. E che adesso lo Special One vuole concludere nel migliore dei modi. Per farlo non avrà a disposizione, se non, forse, per gli ultimissimi appuntamenti dell’anno, Leonardo Spinazzola. Per l’esterno sembrano però arrivare finalmente buone notizie: la luce in fondo al tunnel si vede. Lo conferma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che spiega che giovedì Spina volerà a Turku, in Finlandia, per quella che dovrebbe essere l’ultima visita con il professor Lasse Lempainen.

Per dopodomani si attende dunque l’ok definitivo da parte del luminare finnico, che spalancherebbe per Leonardo le porte della ripresa dell’attività. Un appuntamento che si doveva svolgere nei giorni scorsi e che era stato rimandato per un piccolo contrattempo di carattere personale. La rosea spiega addirittura che Mourinho ha accarezzato l’ipotesi di portare Spinazzola in panchina già domenica a Marassi, contro la Sampdoria. Una convocazione che servirebbe unicamente a dare al ragazzo una scossa, una spinta psicologica per affrontare l’ultima parte di un calvario durato un’intera stagione. Per sapere se sarà così, o se servirà un’altra settimana di attesa, serve ancora qualche giorno. Ma Spina può finalmente tornare a sorridere.