Calciomercato Roma, Mou sorprende la Juve: scambio senza Zaniolo

Calciomercato Roma, sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad una sessione estiva ricca di ingerenze juventine nei piani giallorossi.

Non sarebbe di certo la prima volta in cui la società bianconera si distinguesse per una trattativa con i capitolini. Da diversi anni a questa parte ma anche a livello storico, sono state plurime le discussioni di mercato tra la Roma e la Vecchia Signora o, più in generale, tra i piemontesi e delle squadre che siano pressoché considerate dirette concorrenti.

Basti pensare all’ormai metabolizzata cessione di Pjanic o quella di Higuain dal Napoli, senza dimenticare dell’approdo, seppur non diretto, di Benatia alla corte bianconera. L’ultimo trasferimento da Roma a Torino avrebbe potuto interessare Edin Dzeko due anni fa. Come ricorderete, poi, la sortita del “Cigno” non si attualizzò ma fu procrastinata di circa un anno prima del suo ingaggio da parte dell’Inter.

Come sovente raccontatovi in questi mesi, tra i vari nomi monitorati dal club di Agnelli c’è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo. Qualche ora fa vi abbiamo parlato dell’importante annuncio relativo al suo futuro. Questo potrebbe essere bianconero, soprattutto se a Trigoria sarà recapitata un’offerta che assecondi le richieste della società.

Calciomercato Roma, idea McKennie per Veretout: lo scenario

Per convincerla, la Juve ha da tempo pensato di inserire qualche nobile contropartita e il profilo attualmente più in voga è quello dell’americano Weston McKennie. Per la cessione del 22, però, Pinto chiede molto di più e non è intenzionato ad ascoltare offerte coinvolgenti l’ex Schalke 04.

Il suo profilo piace però ai giallorossi che, vista la spiacevole situazione delineatasi, potrebbero dire di si ad un coinvolgimento del 14 in un discorso per Jordan Veretout. Il futuro del francese figura lontano dalla Capitale e, tra le varie interessate, anche la Juventus starebbe monitorando la sua situazione.

In tal caso, per abbassare la richiesta dei 20 milioni della Roma da un lato e rimpolpare una regione di campo necessitante di migliorie dall’altro, McKennie rappresenterebbe il grimaldello per una trattativa che accontenti tutte le parti in causa. Ma totalmente slegata da Zaniolo. A riportarlo è Calciomercatoweb.it.