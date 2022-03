Calciomercato Roma, rinnovo rifiutato e addio con lo sconto

Calciomercato Roma, il giocatore ha nuovamente rifiutato il rinnovo e Pinto studia il colpo da 20 milioni. Anche se la concorrenza è tanta

Rinnovo rifiutato per l’ennesima volta. E allora le porte di un addio alla fine della stagione si aprono in maniera importante. E, ci potrebbe anche essere uno sconto importante per il cartellino del giocatore che va in scadenza nel 2023 ma che ha evidentemente deciso di cambiare aria. La Roma ci aveva fatto un sondaggio la scorsa estate. Adesso potrebbe tornare decisamente alla carica.

Il nome è quello dell’attaccante austriaco di origine serbe, 24enne, Kalajdzic. La sua avventura con la maglia della Stoccarda si chiuderà alla fine della stagione secondo le indiscrezioni di fussballtransfers.com. Il centravanti avrebbe ricevuto una buona offerta dalla società tedesca per mettere nero su bianco ma dall’entourage del calciatore sarebbe stata ritenuta ancora troppo bassa. Non sembrano ci siano più margini di trattativa. E l’addio con lo sconto appare possibile.

Calciomercato Roma, servono 20 milioni

Secondo il portale per cercare di convincere lo Stoccarda a far partire il proprio attaccante nella prossima estate servirebbero almeno 20 milioni di euro. Una cifra che comunque potrebbe anche essere al ribasso vista l’imminente scadenza dell’accordo. E l’ingaggio di Kalajdzic potrebbe essere realmente un affare, visto che parliamo di un calciatore che appena rientrato dall’infortunio è riuscito a segnare tre gol nelle ultime uscite. La porta la vede e anche bene in poche parole, e questo non può che essere un punto in più nella testa di Tiago Pinto, alla ricerca anche di un elemento in grado lì davanti di far rifiatare Abraham in alcune circostanze.

Certo, la concorrenza è importante e nelle ultime settimane anche il Borussia Dortmund ci avrebbe fatto un pensiero per la prossima stagione vista una possibile partenza di Haaland. Servirebbe lavorare con molto anticipo per riuscire nell’intento.