Calciomercato Roma, l’alternativa a Zaniolo costa 70 milioni di euro. Ecco le strategie per la prossima stagione

Potrebbero esserci delle novità sul futuro di Nicolò Zaniolo. L’attaccante giallorosso cercato è senza dubbio uno degli elementi che potrebbero salutare alla fine della stagione davanti a un’offerta che la Roma potrebbe ritenere soddisfacente. Si è parlato per molto tempo di 40 milioni di euro, ma nelle ultime settimane le pretese di Pinto sembrano essere aumentate.

La Juventus e su questo ci sono pochi dubbi ci ha fatto più di un sondaggio. Dei colloqui ci sono stati e la situazione potrebbe anche svilupparsi la prossima estate, quando dagli abboccamenti si potrebbe passare a una trattativa vera e propria. Ma, come detto, secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, ci potrebbe anche essere una svolta. I bianconeri infatti valutano anche altre piste.

Calciomercato Roma, la Juve “molla” Zaniolo

Il quotidiano torinese infatti sottolinea come Cherubini starebbe guardando anche al brasiliano Antony dell’Ajax. Un classe 2000 che non interessa solamente ai bianconeri ma anche alla big d’Europa. Un affare da 70 milioni di euro – sarebbe questa la richiesta dei lancieri – che potrebbe quindi anche mettere in secondo piano una possibile operazione che potrebbe portare il talento della Roma verso Torino.

Pinto comunque attende tranquillo di capire quali possono essere gli sviluppi della situazione. Sapendo che Zaniolo, qualora rimanesse, potrebbe essere un crack dentro la formazione giallorosso. Indubbie le qualità tecniche di Nicolò, che quest’anno però le ha fatte vedere davvero molto poco. Potrebbe cambiare tutto in questa parte finale del campionato e anche della Conference League. Lo sperano tutti dalle parti di Trigoria. E lo sperano anche i tifosi giallorossi.