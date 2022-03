Calciomercato Roma, voltafaccia Zaniolo | L’effetto domino è da capogiro

Calciomercato Roma, Zaniolo “silurato”: scacco matto improvviso e triplo affare da sballo. I nomi sul piatto sono da capogiro.

Non passa giorno senza che – volente o nolente – il profilo di Nicolò Zaniolo campeggi in prima pagina. Non tanto o non solo per quanto fatto vedere in campo, ma anche per le voci di mercato – che continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità – che vorrebbero il classe ’99 sempre più in orbita Juventus.

Del resto, la “Vecchia Signora” è da tempo alla ricerca di un sostituto di Paulo Dybala: Cherubini vaglia diverse piste, consapevole del fatto che Max Allegri per il suo 4-3-3 ha bisogno di esterni di gamba, capaci di sprintare e saltare l’uomo, forti fisicamente e disposti a sacrificarsi molto in fase di non possesso: le due prove contro Sassuolo ed Hellas Verona avevano sortito l’illusione – poi sopita – che potesse essere la “Joya” quel tipo di calciatore, ma i tanti problemi fisici accusati dall’attaccante argentino e la volontà della dirigenza bianconera di non perfezionare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, hanno fatto il resto. Al momento la Roma ha alzato un vero e proprio muro per Zaniolo, non scendendo dalla richiesta iniziale di 60-70 milioni di euro. Ecco perché la “Vecchia Signora” starebbe tastando diverse piste, una delle quali porterebbe dritti in Liga, campionato nel quale milita Asensio.

Calciomercato Roma, blitz Juve per Asensio: Zaniolo mollato?

Come riferito da “El Nacional”, infatti, il Psg avrebbe deciso di virare con decisione Dembele, con il cui entourage avrebbe già trovato un accordo di massima da tempo, lasciando campo libero alla Juventus per provare a perfezionare la trattativa Asensio, che non ha ancora prolungato il suo contratto con il Real in scadenza nel 2023. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 35-40 milioni di euro, con Cherubini che, dunque, sborserebbe quasi la metà dei soldi richiesti dalla Roma per Zaniolo. Valutazioni in corso in casa Juve, dunque, fermo restando che all’orizzonte restano sempre i profili di Pulisic e Ziyech.