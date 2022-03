Calciomercato Roma, scambio mai visto e nome nuovo

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso di puntare seriamente su di lui. Ecco chi potrebbe essere inserito nella trattativa.

Gli aspetti da limare in vista del prossimo anno sono numerosi e sembrano esserci tutti i presupposti per assistere ad un’ennesima campagna acquisti ricca di novità. Come sovente sottolineato, però, ciò non significherà assistere ad un’autentica rivoluzione. Si cercherà, piuttosto, di intervenire su quegli aspetti apparsi fin qui maggiormente invalidanti.

In base a quanto raccontatovi da diversi mesi a questa parte, diverse operazioni sono sicuramente previste nella zona centrale di campo, laddove sarà creata una vera e propria osmosi tra entrate e uscite. Queste ultime rappresenteranno la giusta linfa per investire su quei giocatori che, finalmente, apportino allo scacchiere capitolino caratteristiche da tempo ricercate da José Mourinho.

Senza tralasciare eventuali cambiamenti anche in difesa e consapevoli che a Trigoria siano stati già individuati quei profili dai quali necessariamente ripartire per la prossima stagione, è giusto evidenziare come diverse novità ci saranno anche in attacco. Rimasta orfana di Edin Dzeko a pochi giorni dalla chiusura della campagna acquisti, la prolificità offensiva giallorossa è stata garantita fin qui soprattutto da Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, il nuovo piano di Pinto per arrivare a Guedes

La stagione non brillantissima di Zaniolo, il nuovo ruolo ricucito sulle spalle di Mkhitaryan e il non brillantissimo cammino di El-Shaarawy hanno però impedito allo Special One di poter contare su altri elementi che ben coadiuvassero l’ex Chelsea nelle mansioni realizzative. Servirà, dunque, acuire la qualità a partire dalla trequarti in su, cercando un giocatore decisivo non solo sotto porta ma anche in fase di rifinitura.

Da diversi mesi, Pinto e colleghi, con benestare di José, avrebbero individuato in Goncalo Guedes del Valencia il profilo ideale. Esploso definitivamente quest’anno, il venticinquenne è in pole position sul taccuino degli addetti ai lavori. Dopo aver totalizzato 13 gol e 5 assist, l’esterno del Valencia è valutato circa 40 milioni di euro. Una cifra importante ma che la Roma vorrebbe provare ad abbassare attraverso l’inserimento di alcune contropartite.

Tra le varie, Diawara a parte, secondo Superdeporte.es, ci sarebbe anche Ebrima Darboe che in questa stagione non ha ancora sciorinato il potenziale intravisto con Fonseca negli ultimi mesi della gestione del portoghese.