Calciomercato Roma, maxi scambio in Serie A

La Roma osserva i movimenti di calciomercato che stanno prendendo forma in questi giorni in Italia, con due obiettivi sul piatto

In questi giorni si stanno gettando le basi per un maxi scambio in Serie A. Nel mentre, la Roma valuta e studia la situazione per non rimanere indietro nel calciomercato. A giugno, infatti, c’è in programma una rivoluzione della rosa e c’è bisogno di ottenere i giocatori migliori. I Friedkin hanno intenzione di regalare a Mourinho i profili migliori per costruire una grande Roma e per questo Tiago Pinto dovrà impegnarsi molto per non rimanere indietro.

Le squadre rivali del nostro campionato si stanno già muovendo per mettere a segno grandi colpi, alcuni che vedono protagonisti proprio i giallorossi. La Juve, infatti, sta cercando di acquistare Zaniolo e un altro romanista per una cifra importante. Dall’affare ne verrebbe fuori un bel tesoretto, ma cedere il talento classe 1999 non è una bella prospettiva. Anche in uscita ci sono diversi movimenti. Basti pensare al Milan che, dopo Donnarumma, sta per perdere a zero anche Franck Kessie. Tra coloro che stanno vendendo c’è anche il Napoli, che è al centro di una trattativa per prendere due obiettivi di calciomercato della Roma.

Calciomercato Roma, il Real ci prova per Ruiz: offerti Jovic e Ceballos

Quest’anno, nelle fila dei partenopei Fabian Ruiz sta giocando molto bene e ha dimostrato buone qualità. Queste hanno attirato le attenzioni del Real Madrid che sta pensando allo spagnolo per migliorare la rosa. Secondo quanto riporta Eduardo Inda al programma El Chiringuito de Jugones, i Blancos sono pronti a offrire uno scambio con il club allenato da Spalletti. Ancelotti, che ha già allenato Ruiz, ha intenzione di mettere sul piatto Dani Ceballos e Luka Jovic per prendere lo spagnolo. I due, che sono fuori dai piani di mister Carlo, sono sulla lista di Tiago Pinto che vorrebbe portarli nella Capitale. In caso l’affare andasse in porto sarebbe un duro colpo agli obiettivi della Roma che perderebbe, così, due profili appetibili in un colpo solo.