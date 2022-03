Calciomercato Roma, non solo Zaniolo | Sessanta milioni dalla Juve per due giocatori

A pochi giorni dalla ripresa del Campionato dopo la sosta, non si fermano le voci di calciomercato che coinvolgono la Roma.

Meno tre al ritorno in campo della Roma contro la Sampdoria. I giallorossi, archiviata la sosta per i play-off delle Nazionali, torneranno in campo domenica pomeriggio alle 18, quando sfideranno i blucerchiati sul campo del Ferraris. Una trasferta delicata che sarà importante affrontare con concentrazione e con la voglia di riprendere il cammino esattamente da dove ci si era fermati: il rotondo successo nel derby.

Con la stagione che entra nella fase finale, infatti, ogni partita diventa potenzialmente decisiva. La corsa ai piazzamenti che valgono un posto nelle prossime competizioni Uefa è apertissima e la concorrenza non manca. La Roma, grazie agli ultimi risultati, ha ottenuto un piccolo vantaggio che ora dovrà dimostrare di saper sfruttare fino in fondo.

Calciomercato Roma, doppio affare con la Juve | 60 milioni per Pinto

Anche perché da questo finale di stagione, tra Campionato e Conference, potrebbero dipendere anche alcune delle valutazioni sulla rosa in vista del prossimo anno. Detto che certi di una riconferma sono appena in sette, il futuro di molti elementi dell’attuale organico rimane tutto da scrivere. Tra chi potrebbe salutare Trigoria c’è, ad esempio, Bryan Cristante. Della sua situazione parla oggi La Repubblica, che spiega come in un recente incontro con l’agente del giocatore la Roma abbia dato indicazioni circa una sua cessione per una cifra compresa tra i 17 e i 20 milioni di euro.

Una circostanza che ha attirato l’attenzione di diversi club. Tra questi anche la Juventus, dove Massimiliano Allegri è da sempre un grande estimatore di Cristante. Secondo il quotidiano, quindi, in estate potrebbe aprirsi l’opzione di un vero e proprio asse tra Roma e Juve, con una doppia operazione che oltre al centrocampista potrebbe portare a Torino anche Nicolò Zaniolo, da sempre pallino dei bianconeri. Costo totale dell’operazione: circa 60 milioni di euro. Attenzione, però: se l’addio di Cristante sembra più che probabile, su Zaniolo la Roma non ha ancora preso una decisione definitiva. La situazione, insomma, resta fluida, con la Juve che valuta anche l’opportunità di proporre contropartite tecniche. Un’ipotesi che non convince: la Roma vuole monetizzare al massimo per poter reinvestire sul mercato i proventi delle eventuali cessioni.