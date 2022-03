Calciomercato Roma, insidia Premier League sul pupillo di Mou

Riflettori puntati sul calciomercato estivo in casa Roma, in attesa del rush finale di stagione. Insidia dalla Premier sul pupillo di Mourinho.

La Roma è pronta per tornare in campo dopo la sosta nazionali. Domenica pomeriggio i giallorossi saranno ospiti della Sampdoria, Mourinho a caccia di continuità dopo il trionfo nel derby. In attesa di tornare in campo le attenzioni si riversano anche alla prossima sessione di calciomercato, con nuovi scenari a sorpresa. Occhio alle sirene inglesi, si tenta l’assalto al pupillo di Josè Mourinho.

Mentre la stagione entra nella parte finale -archiviata l’ultima sosta nazionali- le attenzioni in casa Roma si focalizzano anche sul futuro calciomercato estivo. Tiago Pinto si sta muovendo con largo anticipo, già ufficializzato il primo colpo a parametro zero in vista di giugno. Il general manager della Roma si è mosso concretamente all’inizio della pausa nazionali, con un viaggio a Parigi proprio in ottica mercato estivo. Tantissimi i nomi accostati alla società giallorossa, ancora una volta nelle trattative sarà decisivo il via libera di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese ha fissato i suoi obiettivi in vista della prossima campagna acquisti, con un pupillo nel settore avanzato che sembra pronto a liberarsi a giugno dal campionato spagnolo.

Calciomercato Roma, sirene dalla Premier sul pupillo di Mou

E’ una Roma che potrebbe parlare ancora più portoghese, giallorossi che hanno messo in cima alla propria lista l’attaccante esterno Goncalo Guedes. Il Valencia ha deciso di separarsi dall’ala che tanto sta facendo bene in stagione ed i numeri parlano chiaro: 11 gol e 5 assist in 28 presenze in Liga. L’asse che potrebbe portarlo a Roma è tutto lusitano, il procuratore di Guedes è infatti il super agente Jorge Mendes, che potrebbe accontentare le richieste di Josè Mourinho, altro suo assistito. La concorrenza però non manca, ora arriva anche l’annuncio dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal sito Sportmole.co.uk sull’esterno offensivo del Valencia c’è da registrare il forte interesse del Wolverhampton. Secondo quanto riportato dal sito inglese i Wolves proveranno l’assalto al portoghese nella prossima finestra di calciomercato, Pinto deve muoversi in fretta per bruciare la concorrenza ed evitare l’asta al rialzo.