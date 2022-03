Confermata esclusiva ASRL | Calciomercato Roma, visite mediche già effettuate

Calciomercato Roma, è stata confermata la nostra esclusiva: le visite mediche sono già state effettuate. Ecco i dettagli.

Dopo un momento di fisiologico appannamento, la Roma ha nuovamente alzato il suo muro. Il segreto nella striscia di risultati utili consecutivi inanellata dalla compagine di Mourinho – oltre che dalla verve realizzativa da cecchino di Tammy Abraham – sta anche nella caparbietà con la quale la retroguardia guidata da Smalling faccia fronte alle sortite avversarie.

Come non menzionare l’impatto super positivo di Rui Patricio con la nuova realtà giallorossa: sono stati davvero pochi gli errori dell’estremo difensore lusitano, la cui esperienza ha aiutato la squadra nei momenti più difficili. L’ex estremo difensore del Wolverhampton agirà da chioccia di Mile Svilar, che ufficiosamente può definirsi un nuovo acquisto dei giallorossi. L’accordo è stato trovato da tempo, al punto che il serbo nativo di Antwerpen – come rivelato da Sky – ha già effettuato le visite mediche di rito nella giornata di lunedì: notizia che vi avevamo dato in esclusiva, con molti giorni d’anticipo.

Calciomercato Roma, accordo totale per Svilar: sostenute le visite mediche

Pronto un contratto quadriennale per Svilar, con opzione per il quinto anno: sarà il secondo portiere alle spalle di Rui Patricio, con il destino di Fuzato che, stando così alle cose, sembra essere irrimediabilmente “segnato”. Da capire le eventuali porte che si apriranno per il portiere brasiliano, che Paulo Fonseca aveva contribuito a rilanciare. Il primo colpo del mercato estivo giallorosso, dunque, è un affare siglato in ottica futura, per una Roma che guarda al presente, ma che è in grado di carpire anche orizzonti lontani…