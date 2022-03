Roma, svolta tecnologica: decide l’intelligenza artificiale

Roma, svolta tecnologica: ennesima entrata dell’intelligenza artificiale nel mondo calcistico e sportivo.

Da diversi anni a questa parte abbiamo assistito ad una pervasione in tantissimi ambiti della tecnologia. Gli esempi, relativi al solo mondo calcistico, potrebbero essere numerosissimi. A partire dalla decisione di trasformare in realtà la tantissime volte richiesta “moviola in campo” concretizzatasi poi nel ben più complesso (e non sempre chiarissimo) concetto di Var.

Senza dimenticare della felicissima invenzione della Goal Line Technology e di tutta una serie di aspetti e fattori che non poca ingerenza hanno avuto e continueranno ad avere nel nostro quotidiano. L’ultima grande novità interessa proprio la Roma che, a partire dalla prossima stagione, adotterà una particolare tecnologia di ticketing.

Roma, intelligenza artificiale nel ticketing: la grande novità

Questa nasce dalla collaborazione del club con Premoneo, importantissima società di sviluppo di software grazie alla quale la Roma potrà avvalersi di soluzioni in tempo reale di data driven. La finalità è quella di migliorare le attività promozionali, tecniche di fidelizzazione e altre offerte che siano squisitamente in linea con i gusti e le preferenze dei supporters.

La tecnologia terrà in considerazione una massiccia serie di dati, valutando variabili di ogni genere (dall’afflusso turistico alle condizioni metereologiche) al fine di garantire una felice organizzazione di altri eventi sul territorio della Capitale anche in contemporanea alle stesse partire della Roma. Una rivoluzione endogena al settore terziario e finalizzata, dunque, al suo stesso miglioramento orientata a sostenere i responsabili del club a fare le scelte giuste.

In seguito, il commento del Venue Business Director dei capitolini, Paolo Monguzzi. “I tifosi giallorossi non smettono mai di inondare il club con il loro affetto e la loro passione, ben visibili a ogni partita casalinga allo stadio Olimpico. Per questo motivo ci impegniamo continuamente a offrire loro un servizio innovativo e ritagliato intorno alle loro esigenze”