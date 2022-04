Calciomercato Roma, affare low-cost in Serie A

Calciomercato Roma, contro la Samp in campo ci sarà un osservato speciale per Mourinho. Ritorno di fiamma in estate

A Genova contro la Sampdoria non solo per la vittoria, ma anche per guardare da vicino un elemento che potrebbe interessare la prossima estate. E, sul quale, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma. Sì, sarà una Roma che guarderà anche al mercato quella che domenica sera cercherà di strappare i tre punti contro la formazione di Giampaolo. Almeno stando alle informazioni riportate da clubdoria46.

Tiago Pinto infatti potrebbe cercare di riaprire la pista che la passata stagione vedeva un interesse giallorosso nei confronti del norvegese Morten Thorsby, 25 anni, nazionale, che ha un contratto in scadenza con la società ligure nel prossimo 2023. Potrebbe quindi trattarsi di un affare low-cost, mettendo dentro la rosa un elemento che già conosce il campionato italiano e che potrebbe tornare utile nel corso della prossima stagione.

Calciomercato Roma, c’è Thorsby nel mirino

Insomma in poche parole per il centrocampista che un valore di mercato che non supera i 7 milioni di euro la Roma ci potrebbe fare più di un pensiero. Il nome di Thorsby era già spuntato fuori nel corso della scorsa campagna acquisti estiva, ma alla fine la Roma non affondò il colpo. Potrebbe come detto tornare un nome assai caldo tra pochi mesi, quando in mezzo al campo Pinto dovrà fare degli innesti sicuramente importanti e altri che potrebbero comunque tornare utili all’interno della rosa dello Special One.

Oltre il novantesimo quindi, con dei colloqui che potrebbero iniziare già alla fine della gara di domenica con la società ligure. Un primo approccio per cercare di capire se ci sono realmente i margini di una trattativa. Vedremo.