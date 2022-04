Calciomercato Roma, Mou esulta: 29 milioni che cambiano tutto

Calciomercato Roma, l’indizio che trapela dalla Premier apre orizzonti molto interessanti per un eventuale assalto dei giallorossi.

In occasione della prossima sessione estiva di calciomercato, le manovre della Roma si legheranno inestricabilmente con gli scenari che si materializzeranno in Premier League. Nel corso delle ultime due stagioni, i giallorossi hanno sovente perfezionato affari d’Oltremanica, nell’ottica di un’internazionalizzazione degli affari a cui ha fornito una spinta ancor più importante l’approdo di José Mourinho.

Lo Special One si aspetta almeno un innesto importante per la zona nevralgica del campo. In cima alla lista dei desideri del tecnico lusitano figura Granit Xhaka, la cui centralità nello scacchiere tattico di Arteta sarebbe stata messa seriamente in discussione dal corso di una stagione nella quale l’elvetico non è mai riuscito ad esprimersi ad altissimi livelli, finendo con il fornire prestazioni molto poco esaltanti, spesso costellati da ingenuità macroscopiche. Secondo quanto riportato dal The Telegraph”, l’Arsenal starebbe da tempo sondando il terreno, alla ricerca di una pedina che possa sostituire al meglio uno dei pupilli di Mou.

Calciomercato Roma, blitz dell’Arsenal per Tielemans | Strada spianata per Xhaka?

Dopo aver provato a stuzzicare Fabian Ruiz con un’offerta allettante, i Gunners avrebbero dirottato la propria attenzione su Youri Tielemans, in un’operazione che potrebbe concludersi sulla base di 25 milioni di sterline, poco più di 29 milioni di euro. Il belga, seguito da altri club della Premier ed accostato in passato anche alla Juventus, è legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023: questo spiega il motivo per il quale le Foxes, una volta recepite le difficoltà nell’imbastire la trattativa per il rinnovo, siano entrati nell’ordine di idee di accettare una proposta relativamente modesta, per un calciatore che ha dimostrato di poter calcare palcoscenici internazionali con assoluta consapevolezza. Un eventuale approdo del classe ’97 all’ombra dell’Emirates, rinvigorirebbe in modo decisivo le chances della Roma di mettere le mani su Xhaka.