Calciomercato Roma, erede Veretout in Serie A | Solo conferme

Calciomercato Roma, l’erede di Veretout arriva dalla Serie A. Solo conferme sul possibile innesto dei giallorossi per la prossima stagione

Solo conferme. Importanti anche, su quello che potrebbe essere l’erede di Jordan Veretout, ormai fuori dai piani di Mourinho, che alla fine della stagione dovrebbe lasciare il proprio armadietto all’interno di Trigoria per trovarsi una nuova sistemazione. Sull’ex Fiorentina ci sono Milan e Inter, ma anche Marsiglia e Newcastle, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

E chi dovrebbe entrare al suo posto? Le piste vagliate da Tiago Pinto sono diverse. Nomi caldissimi la scorsa estate che potrebbero ritornare tali, e nuovi profili che potrebbero tornare in auge nei prossimi mesi. Una porta in Serie A, al centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez. La conferma stavolta arriva dal quotidiano francese But.

Calciomercato Roma, derby di mercato per Maxime Lopez

E potrebbe anche scatenarsi un derby di mercato con la Lazio per il mediano neroverde. Sì, perché anche i biancocelesti a quanto pare avrebbero messo nel mirino il profilo del giocatore che va in scadenza di contratto nel 2024 con il Sassuolo. Lotito lo starebbe monitorando in caso di partenza di uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Insomma, la pista c’è e potrebbe sicuramente tornare bollente, anche se nell’operazione ci potrebbero essere i rivali di sempre cittadini.

Pinto comunque non è fermo solamente al nome di Lopez. Come ribadito nel corso di questo lungo periodo di accompagnamento a quella che sarà la campagna acquisti estiva, c’è sempre nel mirino Xhaka, che appare lontano dall’Arsenal nonostante il rinnovo contrattuale. La conferma francese di oggi comunque è un segnale importante di quello che potrebbe essere un importante investimento per la Roma per la prossima stagione. Ed è evidente anche che un possibile arrivo in giallorosso del centrocampista del Sassuolo non precluderebbe un altro colpo in mezzo al campo.