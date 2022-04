Sampdoria-Roma, Mourinho potrebbe perdere un big per la gara di domenica

Sampdoria-Roma, Mourinho potrebbe perdere un big in vista del ritorno del campionato. La sua presenza è in forte dubbio

Non arrivano buone notizie da Trigoria almeno stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. In vista della prossima gara di Seria, contro la Sampdoria in trasferta, Mourinho potrebbe perdere un big per un piccolo fastidio muscolare. All’orizzonte poi c’è anche la gara di Conference League in Norvegia contro il Bodo/Glimt, ed è anche per questo che lo Special One potrebbe decidere di non rischiarlo.

Il nome è quello di Nicolò Zaniolo: il numero 22 giallorosso non sta vivendo certamente un buon periodo e dopo la panchina nel derby per scelta tecnica, e dopo la tribuna a Palermo con la maglia della Nazionale, e anche la sostituzione alla fine del primo tempo nella sfida degli azzurri in Turchia, potrebbe rimanere fuori per un fastidio muscolare. Insomma, non il massimo per uno che ha bisogno realmente di rilanciarsi.

Sampdoria-Roma, Zaniolo a rischio

Non si sa ovviamente se Mourinho pensasse di mandare in campo dal primo minuto nella sfida a Marassi. Ma sicuramente questo piccolo stop non ci voleva. In ogni caso la soluzione tattica sarebbe pronta, con lo Special One che potrebbe mandare in campo la stessa formazione che si è vista nella stracittadina stravinta contro la Lazio. Il recupero di Zaniolo sicuramente sarà importante per questo finale di stagione dove la Roma è in corsa per una vittoria europea. Averlo a disposizione per la gara d’andata nei quarti di finale di Conference nel mezzo della prossima settimana potrebbe far decidere Mou a non rischiarlo domenica.

Insomma a due giorni dalla gara, un piccolo problema senza grossi allarmi che arriva da Trigoria. Ci sono da gestire le forze di tutti, anche e soprattutto di Zaniolo, uno che è in grado se sta bene mentalmente e fisicamente di fare davvero la differenza.