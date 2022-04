Calciomercato Roma, fulmine a ciel sereno | Irruzione a sorpresa dalla Premier

Calciomercato Roma, l’indiscrezione che trapela dall’Inghilterra è un fulmine a ciel sereno per i piani dei giallorossi.

Dopo aver raggiunto i quarti di finale di Conference League e superato piuttosto agevolmente lo scoglio rappresentato dalla Lazio, con un perentorio 3-0 che solo apparentemente emblematizza lo strapotere tecnico profuso nell’arco dei novanta minuti, per la Roma di Mourinho è di fondamentale importanza riuscire a proseguire il trend positivo contro una Sampdoria a caccia di punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.

Detto questo, lo sguardo degli uomini mercato giallorossi è inevitabilmente rivolto a quelli che potrebbero essere gli eventuali colpi in entrata da concludere in estate; affari con i quali provare a creare una squadra ad immagine e somiglianza del proprio tecnico. In quest’ottica, non stupisce che Pinto abbia già da tempo sondato il terreno per diversi terzini: uno su tutti, Sergiño Dest, che il Barcellona non considera affatto incedibile, e che potrebbe partire qualora i blaugrana dovessero ricevere un’offerta intrigante.

Calciomercato Roma, il Leeds scompagina i piani per Dest

Secondo quanto evidenziato da Team Talk, nelle ultime ore anche il Leeds si sarebbe fatto avanti per il terzino statunitense dei catalani, provando a beffare la concorrenza. Interessamento che potrebbe tradursi in un’offerta concreta che potrebbe far saltare il banco. Il futuro di Dest potrebbe quindi essere in Premier League? Ora come ora, è impossibile sbilanciarsi a riguardo; tuttavia, che il destino del talento cresciuto nelle giovanili dell’Ajax sia sotto certi aspetti dipendente da quello di Mazraoui – finito da tempo nel dossier dei dirigenti del Barça – è ormai un dato di fatto.