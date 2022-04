Calciomercato Roma, Simeone non crede ai suoi occhi: blitz last minute

Calciomercato Roma, blitz di Simeone che prova a far saltare il banco: pronta l’alternativa in caso di fumata nera.

Le manovre di mercato dell’Atletico Madrid e della Roma da tempo si sono incrociate, portando alla luce interessanti duelli che dovrebbero animare la prossima sessione di contrattazioni.

Sia i Colchoneros, che i giallorossi, infatti, sono alla ricerca di svariati innesti con cui rimpolpare le rispettive mediane: non a caso, in cima alla lista dei desideri di Simeone c’è quel Boubacar Kamara che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2022. Sebbene Longoria abbia provato in tutti i modi a convincere il gioiello cresciuto nelle giovanili del club provenzale a prolungare il suo rapporto con i transalpini, la decisione del regista sembra essere inamovibile: il pressing dell’Atletico è forte, ma occhio alle sorprese e a possibili irruzioni dalla Premier.

Calciomercato Roma, sondaggio Atletico per Xeka: la situazione

Ed ecco che la Roma è inevitabilmente chiamata in causa. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, l’Atletico starebbe portando avanti contemporaneamente diverse piste, qualora non dovesse concretizzarsi il colpo Kamara. Nel dossier degli iberici figura anche Xeka, legato al Lille da un contratto in scadenza nel 2022: il lusitano, monitorato con estrema attenzione da Pinto, rappresenterebbe un profilo low cost, e farebbe gola a diversi club. Tuttavia, quella dei madrileni sembrerebbe configurarsi come una mera manovra di disturbo: la sensazione è che i capitolini siano in netto vantaggio nella corsa al centrocampista cresciuto nelle giovanili del Gondomar, che andrebbe a rimpinguare la “colonia” lusitana della compagine di Mourinho. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui dovessero trapelare ulteriori informazioni in merito.