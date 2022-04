Calciomercato Roma, la Juventus non molla: addio e colpaccio in mediana

Calciomercato Roma, l’incastro con la Juventus è totale: il ritorno di fiamma bianconero che potrebbe sbloccare l’operazione.

Fase cruciale della stagione, con la compagine di Mourinho che non può permettersi passi falsi se vuole continuare a cullare sogni “europei”: la vittoria contro la Lazio ha galvanizzato l’ambiente, così come l’accesso ai quarti di finale di Conference League. I progressi evidenziati nell’ultimo mese e mezzo sono sotto gli occhi di tutti, ma Tiago Pinto è già al lavoro per tessere la tela in vista di quelle operazioni di mercato che dovrebbero rendere la rosa a disposizione dello Special One ancora più competitiva.

Oltre ad un esterno offensivo o comunque una seconda punta in grado di fungere da appoggio a Tammy Abraham – Guedes e Raspadori su tutti, ma molto dipenderà anche dal futuro di Zaniolo – e un terzino polivalente e duttile da un punto di vista tattico, nella lista del general manager giallorosso figura anche il profilo di un centrocampista in grado di imprimere una svolta decisiva ad un reparto che – dopo un periodo di appannamento, pur al netto delle splendide prestazioni individuali fornite da Pellegrini e Mkhitaryan – sta rialzando la china. Ed è qui che gli obiettivi della Roma potrebbero intrecciarsi in maniera inestricabile con quelli della Juventus.

Calciomercato Roma, la Juventus non molla Paredes

Anche i bianconeri, infatti, devono rivoluzionare il centrocampo; a tal fine, Cherubini vorrebbe regalare ad Allegri due nuovi innesti. Un regista di ruolo, alla Jorginho, ed una mezzala polivalente: in cima alla lista dei desideri del tecnico livornese ci sono Pogba e Milinkovic Savic, ma le alternative di certo non mancano. A cominciare da Renato Sanches – attenzionato anche dalla Roma, per proseguire con Leandro Paredes che, stando a quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport” – potrebbe ritornare in orbita bianconera nel caso in cui dovesse partire un centrocampista. L’argentino ex Roma, accostato anche ai capitolini qualche settimana fa, è in uscita dal Psg, e potrebbe sfruttare al massimo l’opportunità di ritornare in Serie A: gioco di incastri ancora da sbrogliare.