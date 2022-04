Calciomercato Roma, la chiamata che cambia tutto: svolta improvvisa

Calciomercato Roma, asse caldissimo: i contatti sono sempre più frequenti, e la svolta è ormai dietro l’angolo.

Il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’ottima fonte dalla quale attingere potenziali risorse low cost per il prossimo mercato. A centrocampo, dove la Roma guarda con estrema attenzione l’evolvere della situazione legata a Xeka, ma anche in altri reparti.

Nel taccuino del general manager giallorosso è finito anche Jason Denayer, accostato ai capitolini un pò di tempo fa. Il belga, che piace anche a Napoli e Juventus, non ha ancora preso una decisione definitiva in merito al suo futuro. Quello che è certo, però, è che – salvo clamorosi colpi di scena – il poliedrico difensore classe ’95 non rinnoverà il suo contratto con il Lione, in scadenza nel 2022; ragion per cui, all’entourage del calciatore cresciuto nelle giovanili del Manchester City sono arrivate diverse proposte.

Calciomercato Roma, la Liga nel futuro di Denayer: le ultimissime

Come riferito da As, Denayer farebbe gola a molti club d’alta quota del campionato spagnolo, che avrebbero avuto già modo di mettersi in contatto con gli agenti del difensore. La Liga permetterebbe all’ex Galatasaray di mettersi in mostra in un campionato mediaticamente più importante rispetto a quello francese, e che ben si adatterebbe alle sue caratteristiche tecniche e fisiche. In questa stagione, con la maglia dell’Olympique, il ragazzo ha collezionato complessivamente 18 presenze, mettendo a referto 3 reti ed un assist. Nel caso in cui dovessero essere confermate queste indiscrezioni, le chances che Denayer rientri in orbita Serie A diventando sempre più ridotte.