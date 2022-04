Emergenza totale contro la Roma, doppia assenza ufficiale e bomber in dubbio

Arrivano notizie importanti sulla partita di domenica alle 18, con due assenze sicure per i nostri avversari e una molto probabile. Squadra da rifare

Attesa da un vero e proprio tour de force nel mese di aprile che inizierà con la partita di campionato contro la Sampdoria, la Roma deve rispondere alla vittoria della Lazio contro il Sassuolo e cercare i tre punti a Marassi per sorpassare nuovamente i biancocelesti in classifica. Senza gli indisponibili Spinazzola, Veretout e Zaniolo, Jodé Mourinho confermerà quasi in toto l’undici che ha trionfato al derby.

Spettatrice interessata della sfida di questa sera tra Salernitana e Torino, la squadra giallorossa ha ricevuto buone notizie in vista della trentaduesima giornata di Serie A, quando all’Olimpico arriverà la squadra campana. Nel corso del posticipo del sabato, infatti, Davide Nicola ha perso Milan Djuric per infortunio. L’attaccante è così in forte dubbio per la sfida di domenica 10 aprile contro la Roma, alla quale non prenderanno sicuramente parte altre due pedine importanti dello scacchiere salernitano.

Roma-Salernitana, Nicola perde i pezzi tra squalifiche e infortuni

Espulso per doppia ammonizione, Federico Fazio salterà la sfida da ex, ma non sarà l’unico che verrà appiedato dal giudice sportivo dopo questa giornata. Ammonito al 69′, Federico Bonazzoli verrà squalificato e sarà dunque una preoccupazione in meno per il nostro Rui Patricio. Solo brutte notizie, dunque, per la Salernitana che con la sconfitta di questa sera contro il Toro può dire praticamente addio alle residue speranze di salvezza.