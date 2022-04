Calciomercato Roma, ribaltone da 15 milioni: corsa a tre con Milan e Napoli

Calciomercato Roma, se saltasse il riscatto del giocatore sarebbe pronta l’asta in Serie A: Pinto spera di ottenere il massimo dal cartellino

Tutte le indicazioni, almeno per il momento, portano ad un riscatto quasi certo alla fine della stagione. Un bel tesoretto per Pinto che potrebbe incassare una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Soldi che poi il gm portoghese della Roma dovrebbe investire sul calciomercato per regalare a José Mourinho quegli innesti richiesti per alzare il livello della rosa.

Ma non è tutto, perché dalla Francia sottolineano che qualora il riscatto saltasse, ci sarebbero pronti due club di Serie A a tentare un assalto: parliamo di Justin Kluivert, adesso al Marsiglia, sul quale ci sarebbero Milan e Napoli. L’esubero giallorosso quindi potrebbe portare nelle casse della Roma dei soldi freschi che saranno assai utili nel corso della prossima estate. La cosa certa comunque, che è anche l’unica in questo momento, è che il calciatore da Trigoria non ci dovrebbe passare più.

Calciomercato Roma, su Kluivert ci sono Milan e Napoli

Nei giorni scorsi è stata fatta una domanda al tecnico del Marsiglia, squadra terza in classifica che punta decisamente ad un piazzamento nella prossima Champions League, proprio sul futuro del figlio d’arte: “I 14 milioni di euro che servirebbero per prenderlo non sono una cifra incredibile per un calciatore delle sue qualità” ha affermato. Ma tutte le valutazioni sui giocatori in prestito verranno comunque fatte alla fine della stagione ha confermato ancora il club transalpino. La sensazione è che solamente con una qualificazione alla prossima massima competizione europea, il club francese riscatterebbe con certezza Kluivert, altrimenti si cercherà soprattutto di abbassare le pretese della Roma.

Ma non dovrebbe essere facile convincere Pinto sotto questo aspetto, soprattutto perché la stagione di Kluivert fino al momento è stata decisamente importante. con 22 presenze tra campionato e coppa, cinque reti totali e altrettanti assist messi a referto. Insomma, non male.