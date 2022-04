Calciomercato Roma, gelo Zaniolo-Mourinho | “Dialoghi interrotti”

Calciomercato Roma, secondo quanto scrive Matte Pinci su Repubblica l’idillio tra il tecnico e il giocatore è finito. I dettagli.

Il primo “colpo di scena” è stato il foglietto di ieri con il quale José Mourinho si è presentato in sala stampa: la seconda domanda è stata su Zaniolo, come lo Special One aveva preventivato, ed è proprio da quel pezzo di carta che parte il focus di Repubblica che spiega, e svela, come l’idillio tra Nicolò Zaniolo e l’allenatore portoghese sia finito.

In due settimane il fantasista è passato dai primi fischi all’Olimpico contro il Vitesse, all’esclusione nel derby senza contare quella con la Nazionale. E poi, adesso, l’infortunio al flessore che lo terrà fuori nella gara contro la Samp. Giocherà contro il Bodo? Vedremo, anche se in inverno la gara gli era stata risparmiata per via del terreno sintetico della squadra norvegese. E questo ovviamente non è cambiato.

Calciomercato Roma, “dialoghi interrotti”

In questo modo ovviamente tutti i dialoghi per il rinnovo sono interrotti. E la richiesta di 70 milioni di euro per il cartellino dovrebbe essere rivista al ribasso visto che l’accordo scade nel 2023 e al momento possibilità di rinnovo realmente non ce ne stanno. Se poi anche Mourinho getta ombre su quello che è il problema al flessore che lo ha tagliato fuori dalla gara di oggi, allora non ci sono dubbi che la situazione ormai è destinata a finire con un addio alla fine dell’anno. La Juventus, ovviamente, è la società che vorrebbe Zaniolo e che sarebbe pronta a trattare con Pinto, ma non alle condizioni della Roma.

Insomma, è gelo. Una specie di “guerra fredda” partita dal derby. E che potrebbe continuare anche nelle prossime settimane. Di certo giovedì se ne potrebbe sapere qualcosa in più.