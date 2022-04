Futuro Spinazzola, annuncio ufficiale Lempainen: tifosi della Roma sorpresi

Futuro Spinazzola, l’annuncio ufficiale di Lempainen, il chirurgo che ha operato Leo: i tifosi della Roma sorpresi

Scattato il countodown. Il futuro è lì: e come futuro intendiamo un ritorno in campo di Spinazzola. Che forse non ci sarà in questa stagione e anche se fosse, comunque, sarà lui il vero primo acquisto per il prossimo campionato della Roma. Il semaforo verde è scattato, non ci sono dubbi su questo. Il controllo, così come confermato dal professionista che è stato intervistato dal Corriere dello Sport, ha dato i risultati giusti.

“Molto bene. Tutti i test hanno dato indicazioni positive: stabilità, resistenza, velocità. Ci tengo a questo proposito a ringraziare il lavoro svolto dallo staff della Roma. La collaborazione è stata eccellente – ha detto – e non era scontato”. Insomma, le parti hanno lavorato in sintonia con un unico obiettivo, quello di regalare a Spinazzola un futuro diverso. Anche con meno problemi muscolari, quelli che lo hanno colpito spesso nella sua carriera.

Futuro Spinazzola, ecco l’annuncio

C’è un passaggio nell’intervista che stravolge le carte in tavola e che lascia ben sperare per quello che è il futuro di Leo. “Nel nostro percorso, che come sapete è stato lungo e accurato, abbiamo studiato ogni elemento del corpo per prevenire altri tipi di infortuni” ha spiegato Lempainen. Sottolineando che sono quelli di natura muscolare. I contatti con la Roma saranno costanti in un continuo scambio di informazioni sull’evolversi della situazione. Il tutto per rendere la carriera di Spinazzola sempre migliore. Evitando cadute e ricadute che molto spesso, troppo a dire il vero, lo hanno bloccato.

Come detto quindi, Leonardo sarà il primo innesto sicuro del prossimo anno. La Roma lo ha aspettato e mai ha chiesto di affrettare i tempi, sapendo quanto possa essere importante nel miglior stato fisico.