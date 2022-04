Calciomercato Roma, l’annuncio live che ribalta tutto

Sampdoria-Roma, a pochi minuti dal fischio di inizio ha così parlato Tiago Pinto ai microfoni Dazn. Due i punti toccati.

La gara contro la squadra di Giampaolo, come ammesso dallo stesso Mourinho, nasconde tante insidie, alla luce anche di alcuni dati statistici. In caso di vittoria, il tecnico dei liguri raggiungerebbe quota 100 successi in Serie A, in uno stadio dove lo Special One, invece, non è mai riuscito a vincere contro l’avversario biancoblu.

Lasciando la sentenza al campo, riportiamo le parole di Tiago Pinto, arrivate poco prima del fischio di inizo.”Dobbiamo creare una mentalità per vincere sempre. Solo in questo modo potremo avere valutazioni positive a fine anno. Con la Conference giocheremo molto spesso ma è una sfida molto importante”.

Calciomercato Roma, l’annuncio di Tiago Pinto su Veretout

Il gm si è poi così espresso anche sul caso Veretout, che non poca attenzione ha catalizzato in queste settimane.” Speriamo torni quanto prima, è stato importante in questi ultimi anni e ha qualità importanti nello spogliatoio e nel campo. È un giocatore che fa parte del progetto della Roma.”