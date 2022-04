Calciomercato Roma, summit per il doppio colpo della Juventus. Cherubini prova l’assalto per la prossima stagione

Il summit per studiare le strategie per la prossima stagione in casa Juventus c’è stato. E quello che ne è venuto fuori è che la società bianconera sembra avere tutta l’intenzione di piazzare, o almeno cercare di farlo, il doppio colpo. Con la Roma che guarda interessata a quelle che potrebbero essere le soluzioni. Insomma, appare già un’estate calda.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, nei prossimi mesi Cherubini cercherà di assaltare praticamente la rosa giallorossa. Nel mirino non c’è solamente Zaniolo, ma anche Cristante – sul quale ci ha fatto un pensiero anche il Milan – e che Allegri vorrebbe alla sua corte il prossimo anno. Difficile che la Roma si privi di entrambi, c’è da dirlo, e se ci sono delle difficoltà per quanto riguarda l’attaccante sulla questione rinnovo, sul centrocampista invece dovrebbero e potrebbero esserci degli sviluppi nelle prossime settimane. Cristante è realmente al centro del progetto di José Mourinho.

Calciomercato Roma, la Juventus per il doppio colpo

In ogni caso Cherubini dovrebbe comunque provarci soprattutto perché in casa Juventus c’è in atto quell’opera di restyling che dovrebbe far tornare il made in Italy. E due giocatori italiani messi nel mirino sono quelli giallorossi, che attirano e molto le attenzioni bianconere. Ovviamente di contatti, almeno per quanto riguarda Cristante, non ce ne sono stati, a differenza di quelli per Zaniolo che sarebbero pure stati autorizzati dalla Roma come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa.

Vedremo gli sviluppi nei prossimi mesi. Ma se davvero la Juve volesse piazzare il doppio colpo, dovrebbe mettere sul piatto un bel po’ di milioni per convincere Pinto e Mourinho. Altrimenti, stretta di mano, e addio.