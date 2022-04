Bodo-Glimt Roma, come vederla in diretta tv in chiaro o gratis in streaming

Bodo-Glimt-Roma, è arrivata la decisione relativa all’attesa gara di Conference League. Tutte le informazioni a riguardo.

Siamo ormai nel vivo della stagione giallorossa, l’esito del quale dipenderà anche e soprattutto dalle prossime uscite degli uomini di Mourinho. Questi hanno manifestato un buon approccio alla ripresa del campionato, soffocando i tanti timori legati alla gara con la Sampdoria, arrivata dopo due settimane di stop e, soprattutto, in seguito al relax mentale che la vittoria nel Derby avrebbe potuto portare.

L’importanza di un allenatore Special risiede però anche nelle piccole cose e nella sua capacità di saper incidere su quest’ultime. Bravi, infatti, Pellegrini e colleghi a rispettare il monito di José, che nella conferenza pre-Samp aveva sottolineato come la testa dei giocatori non dovesse essere più sulla partita con la Lazio ma fosse, invece, necessario proiettarsi al futuro.

Il must deve essere quello di ragionare step by step, cercando di evitare il più possibile distrazioni e pensieri negativi, consapevoli che da questo momento in poi il margine di errore deve essere necessariamente ridotto all’osso.

Bodo-Glimt-Roma, come vedere la gara di Conference League in chiaro

Il prossimo impegno sull’agenda giallorossa è in Norvegia, in quel paese chiamato Bodo le cui coordinate geografiche non possono non rievocare brutti ricordi a squadra e tifosi della Roma. Per quanto suddetto, però, servirà grande attenzione e maturità, evitando che il passato influenzi gli eventi del presente e dimostrando le grandi qualità che questo scacchiere, seppur non con continuità, ha a più riprese sciorinato in questa stagione.

In attesa di aggiornamenti e importanti notizie sulla gara contro il Bodo-Glimt, valevole per i quarti di finale di Conference League, ci limitiamo a riportare un’importante informazione di “fruizione”. Se non sarete tra i tanti affrettatisi in queste settimane per gremire il settore ospiti, potrete infatti seguire tranquillamente la gara non solo sulla piattaforma a pagamento Dazn o su Sky Sport. La partita sarà infatti trasmessa anche in chiaro su TV8 e potrà essere seguita in streaming sul sito internet di TV8 (Tv8.it).

Appuntamento a giovedì 7 aprile, ore 21.