Calciomercato Roma, Juve-Zaniolo | L’offerta è ridicola

Calciomercato Roma, per Zaniolo, che è il primo obiettivo dei bianconeri per la prossima stagione, cambia la strategia. Ecco la novità

La Juventus vuole Nicolò Zaniolo. Ormai lo sanno anche i muri. E vuole portarlo a Torino la prossima stagione. Non sarà difficile incassare il sì del giocatore – almeno secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina – ma sarà sicuramente più complicato convincere la Roma, che non vuole fare nessuno sconto e non vorrebbe nemmeno delle contropartite tecniche.

La società bianconera, nella possibile operazione per portare il giallorosso alla corte di Allegri, spera di abbassare la richiesta economica del general manager portoghese mettendo McKennie nella trattativa. Che, a quanto pare, è un elemento che a Trigoria piace. E piace non solo a Mourinho ma anche ai Friedkin. Si vedrà, in ogni caso, scrive ancora il quotidiano rosa, la Juventus potrebbe cambiare strategia per prendere Zaniolo.

Calciomercato Roma, la strategia della Juventus

La società bianconera ha incontrato già l’agente di Zaniolo. E come detto sembra che per quanto riguardi l’opera di convincimento del calciatore non ci possano essere problemi. Ma mettere sul piatto almeno i 50 milioni di euro che Pinto vuole tutti e subito, appare difficile. Si starebbe infatti facendo strada l’ipotesi di un Cherubini pronto a chiedere il prestito con obbligo di riscatto, che poi sarebbe lo stesso metodo con il quale la Juve ha preso Locatelli dal Sassuolo la scorsa estate.

A queste condizioni ovviamente appare assai difficile che la Roma possa cedere il proprio attaccante. Non ci sarebbero i margini di una possibile trattativa anche perché i soldi che potrebbero arrivare dalla cessione di Zaniolo, Pinto li vorrebbe e dovrebbe investire tutti sul mercato. Insomma, se davvero ci fosse il sì del calciatore, appare assai complicato che la Roma dia il via libera. Almeno in questo modo.