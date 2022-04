Calciomercato Roma, il Milan pronto a chiudere: 18 milioni

Calciomercato Roma, svolta Milan: i rossoneri sono pronti a chiudere per 18 milioni di euro. Cosa manca per il sì definitivo.

L’ottimismo scaturito dalle ultime prestazioni assolutamente convincenti fa il paio con la consapevolezza di aver bisogno di almeno un paio di innesti nella zona nevralgica del campo per offrire un ventaglio di soluzioni importanti a José Mourinho.

E così, le antenne di Pinto sono drizzate, tese a captare piste da scandagliare e profili da monitorare con attenzione. Oltre a Xeka, con cui un accordo di massima non sembra impossibile, la Roma segue anche un profilo di mezzala fisica: non a caso, negli ultimi giorni sono state rilanciate le quotazioni dei capitolini per Renato Sanches, sul quale, però, ha da tempo messo gli occhi il Milan. I rossoneri, infatti, devono sostituire Kessié, e sarebbero in procinto di imbastire un maxi affare con il Lille.

Calciomercato Roma, affondo Milan per Renato Sanches

Secondo quanto riferito da 90 min.com, oltre a Botman – per il quale un’intesa di massima sarebbe stata già raggiunta sulla base di un’offerta poco superiore ai 30 milioni di euro – Maldini starebbe provando a stringere i tempi anche per il centrocampista portoghese, oggetto del desiderio anche della Juventus. Per Renato Sanches, infatti, il “Diavolo” sarebbe pronto a stanziare una cifra vicina ai 18 milioni: la strada con il club transalpino sembra essere in discesa, anche se manca ancora l’intesa definitiva con l’entourage del calciatore. Tuttavia, i meneghini sarebbero fiduciosi in vista di una fumata bianca che non sembra ipotesi utopistica.