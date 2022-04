Calciomercato Roma, Mourinho accontentato | C’è l’accordo per un biennale

Calciomercato Roma, il futuro è deciso: Mourinho li blinda e vuole ripartire da entrambi. Per uno è pronto un biennale

Il futuro è deciso, il futuro è adesso. José Mourinho li vuole blindare e, Tiago Pinto, cercherà in tutti i modi di accontentare l’allenatore suo connazionale in questa doppia operazione. Sul fatto che lo Special One si fidi di loro non ci sono dubbi, per questo parlano ovviamente le presenze in campo. E allora si aspetta solamente che i tempi siano maturi. Poi ci sarà la tanto attesa fumata bianca.

I nomi sono quelli di Cristante e di Mikhitaryan. Che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere i perni della Roma per la prossima stagione. Si parla di un triennale per il primo, di un accordo biennale per il secondo. Mou non vuole fare a meno di nessuno dei due, nonostante su Bryan ci siano gli occhi di molti club, dal Siviglia, passando per la Juventus e chiudendo con il Milan. Ma anche il centrocampista della Nazionale azzurra vuole rimanere a Roma. L’accordo si cercherà nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, la decisione di Mou

La decisione è stata presa dallo Special One che in questo primo anno di panchina giallorossa ha capito certamente di chi si può fidare e di chi meno. E sui due in questione il portoghese non ha il minimo dubbio. E ha avuto ragione, Mourinho, perché mandandoli in campo con regolarità entrambi hanno risposto alla grande. Soprattutto l’armeno, decisivo anche nella gara contro la Sampdoria dove ha siglato la rete che ha portato tre punti e il decimo risultato utile di fila. Insomma, se non è tutto fatto poco ci manca davvero. L’accordo, come detto, dovrebbe essere di due anni.