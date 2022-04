Calciomercato Roma, la Juve ci prova: altra pedina di scambio per Zaniolo

Se la Roma con la vittoria di Marassi contro la Sampdoria ha confermato l’ottimo periodo di forma, lo stesso non si può dire di Nicolò Zaniolo fermato da un altro problema fisico. La sua presenza contro il Bodo/Glimt appare ancora in dubbio, ma contro la Salernitana anche per via della squalifica di Pellegrini avrà modo di rifarsi. Intanto il suo futuro è sempre al centro delle attenzioni della stampa sportiva e anche dei bookmaker, le cui quote lo vedono vicino alla Juventus.

