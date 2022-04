Calciomercato Roma, ritorno di fiamma pazzesco: via libera totale

Calciomercato Roma, super via libera per uno degli obiettivi principali di José Mourinho: l’intrigo è da capogiro.

Corta, ordinata, compatta, arcigna: aggettivi che difficilmente qualche mese si pensava che potessero essere utilizzati per una Roma che, con il passare delle settimane, sta diventando sempre più ad immagine e somiglianza dello Special One, che passo dopo passo sta plasmando la sua “creatura”.

Una buona parte del merito va al ruolo sempre più determinante del centrocampo, il cui upgrade è da tempo sotto la luce dei riflettori. Il tecnico lusitano sembra aver trovato la chiave giusta, con le prestazioni incoraggianti fornite da Cristante che stanno facendo ricredere molti suoi detrattori. Tuttavia, la sessione di calciomercato non è lontana, con i giallorossi che sono sempre alla ricerca di quel tassello in grado di fornire al reparto quel mix di qualità, muscoli, tecnica e dinamismo da tanto tempo cercato.

Calciomercato Roma, intreccio Xhaka-Douglas-Luiz: cosa sta succedendo

A tal proposito, non può non essere attenzionata l’ultima indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra, secondo cui l’Arsenal sarebbe ritornato alla carica per Douglas Luiz. Come evidenziato da caughtoffside.com, infatti, i Gunners avrebbero individuato nel brasiliano dell’Aston Villa l’acquisto giusto per rinforzare una mediana che, salvo clamorosi colpi di scena, assisterà alla partenza di Granit Xhaka, sempre meno al centro del progetto tecnico di Arteta. A questo punto, laddove dovessero essere confermati questi rumours, la Roma potrebbe chiudere l’eventuale trattativa con l’Arsenal partendo da una posizione di “forza”: anche Douglas Luiz era stato accostato ai giallorossi, in quanto profilo gradito a Mou, ma gli alti costi del cartellino – nonostante la scadenza del contratto nel 2023 – hanno spinto Pinto a virare su altri obiettivi.