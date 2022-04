Calciomercato Roma, torna il sogno Dybala

La Roma torna a sognare in grande e lo fa con il mirino puntato su Paulo Dybala. Il futuro della ‘Joya’ potrebbe essere anche nella capitale

La sessione estiva di calciomercato vedrà diversi top player lasciare le proprie squadre a parametro zero. Come sappiamo, uno di questi sarà Paulo Dybala. L’argentino infatti non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la Juventus, che il prossimo 31 giugno dunque scadrà. Un addio che ovviamente ha fatto drizzare le antenne a molti club europei e tra questi potrebbe esserci anche la Roma.

Nonostante le difficoltà nel portare un talento come Dybala alla Roma, il sogno potrebbe avverarsi in estate. Arrivano conferme infatti che tra le squadre in cui potrebbe approdare l’argentino il prossimo anno ci sarebbe anche la Roma.

Calciomercato, Torchia sul futuro di Dybala: “In Italia può andare alla Roma”

Sogno o realtà? Difficile dirlo, ma sulla possibilità che Paulo Dybala approdi alla Roma in estate arriva un’altra importante conferma. L’argentino a fine stagione lascerà la Juventus dopo non aver trovato l’accordo con i bianconeri per il rinnovo del contratto. Dunque la sua partenza sarà a titolo gratuito, anche se comunque l’ingaggio della ‘Joya’ sarebbe comunque una spesa importante.

Oggi ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato anche del futuro del dieci bianconero affermando: “Dybala in Italia può andare in due squadre: l’Inter o la Roma. La Roma ha grandi potenzialità ed è un giocatore che gli può far comodo, ma non sto dicendo che c’è una trattativa”. Dunque i giallorossi sembrerebbero essere una possibilità concreta per Dybala, nonostante le diverse difficoltà. Ovviamente bisognerà superare una concorrenza ampia per riuscire ad arrivare a convincere l’argentino, ma al momento non è vietato sognare l’arrivo di un giocatore che con le sue qualità potrebbe aiutare la Roma a fare un importante salto.