Calciomercato Roma, “stregato” da Simeone | Svolta sempre più vicina

Calciomercato Roma, il progetto di Simeone lo ha letteralmente lusingato: la svolta è ormai dietro l’angolo, mese decisivo.

La vittoria contro la Samp ha contribuito a rinvigorire in maniera importante le certezze della Roma di Mourinho, che ha rosicchiato tre punti preziosi alla Juve, fermata in casa dall’Inter. Con l’ambizione Champions ormai non solo un miraggio, Tiago Pinto è già al lavoro per provare a consegnare al proprio allenatore una squadra a sua immagine e somiglianza.

Richiesta esplicita del tecnico lusitano è un centrocampista in grado di dettare i tempi di gioco: Cristante ha mostrato segnali di crescita interessanti, ma è chiaro che serva almeno un altro innesto. Xhaka resta sempre sullo sfondo: si tratta di una suggestione che potrebbe ritornare prepotentemente in auge nel caso in cui effettivamente i Gunners dovessero decidere di “epurare” l’elvetico, che almeno sui social ha strizzato ripetutamente l’occhio a José Mourinho. Sondato lo scorso, inverno, Boubacar Kamara sembra invece orientato verso altri lidi.

Calciomercato Roma, l’Atletico fa sul serio per Kamara

Come rivelato dal giornalista di Sky Matteo Moretto, il francese – legato al Marsiglia da un contratto in scadenza nel 2022 – sarebbe molto interessato alla proposta dell’Atletico Madrid: il mese di aprile, in questo senso, risulterà assolutamente decisivo. I Colchoneros, su imput dello stesso Simeone, stanno provando a serrare i tempi, e un primo riscontro si è già materializzato. Le proposte, però, non mancano: qualche mese fa, Kamara era finito nel mirino di diversi club della Premier, che o per un motivo, o per un altro, non sono mai entrati nell’idea di affondare il colpo. Accostato in tempi non sospetti anche il Milan, il futuro del gioiello cresciuto nelle giovanili del club provenzale potrebbe essere in Liga: le chances di un suo trasferimento nella Capitale spagnola diventano sempre più concrete con il passare dei giorni.